ПФУ впровадив автоматичне призначення пенсії

Пенсійний фонд України впровадив нову сервісну послугу - автоматичне призначення пенсії.

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Пенсійний фонд України розробив та впровадив в дослідну експлуатацію нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що послуга надаватиметься засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та дозволятиме призначати пенсії автоматично при досягненні пенсійного віку з урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних, завчасно поданих майбутніми пенсіонерами.

У ПФУ інформують, що для цього необхідно заповнити атрибути анкети-заяви, додати скановані копії документів, підписати анкету-заяву КЕП та надіслати її до територіального органу ПФУ.

"З початку роботи сервісу автоматичного призначення пенсії анкети-заяви подали 356 майбутніх пенсіонерів", - інформують у відомстві.

Повідомляється також, що найближчим часом послуга буде доступна і користувачам вебпорталу Пенсійного фонду, які не мають КЕП.

Вони зможуть надавати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID).