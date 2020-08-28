КСУ оприлюднив рішення щодо неконституційності постанови про введення карантину

КСУ оприлюднив рішення щодо неконституційності постанови про введення карантину

Укрінформ
Конституційний Суд розглянув на пленарному засіданні справу за поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції окремих положень урядової постанови №392 та Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік“ і визнав їх такими, що порушують чинне законодавство.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в рішенні Конституційного суду, оприлюдненому на сайті відомства.

“Велика палата Конституційного Суду України... вирішила: 1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: – частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами; – абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“" від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ”, - йдеться в тексті рішення.

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Крім того, неконституційними визнано положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“ від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“" від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ. Ці норми втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Як зазначається, рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Рішення підписала Велика палата Конституційного Суду України у складі 15 суддів.

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