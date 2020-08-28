КСУ оприлюднив рішення щодо неконституційності постанови про введення карантину

Конституційний Суд розглянув на пленарному засіданні справу за поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції окремих положень урядової постанови №392 та Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік“ і визнав їх такими, що порушують чинне законодавство.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в рішенні Конституційного суду, оприлюдненому на сайті відомства.

“Велика палата Конституційного Суду України... вирішила: 1. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення: – частин першої, третьої статті 29 Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік“ від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами; – абзацу дев’ятого пункту 2 розділу ІІ „Прикінцеві положення“ Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“" від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ”, - йдеться в тексті рішення.

Крім того, неконституційними визнано положення Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“ від 14 листопада 2019 року № 294–ІХ зі змінами, Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік“" від 13 квітня 2020 року № 553–ІХ. Ці норми втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Як зазначається, рішення КСУ є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

Рішення підписала Велика палата Конституційного Суду України у складі 15 суддів.