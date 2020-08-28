КСУ визнав неконституційними “карантинні” обмеження - джерело

Конституційний суд визнав неконституційними встановлені урядовою постановою №392 так звані карантинні обмеження, а також обмеження заробітних плат до 47 тис. грн.

Відповідне рішення ухвалила Велика палата КС під час засідання у п’ятницю.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

“Конституційний суд постановив, що всі обмежувальні карантинні заходи, які встановлювалися постановою Кабміну №392, є неконституційними”, - сказав співрозмовник.

Він уточнив, що практика введення "карантинних" обмежень Кабміном є неконституційною, оскільки це потрібно робити відповідним законом.

“Сама постанова втратила чинність, але КС зробив висновок, що встановлені нею карантинні обмеження є неконституційними”, - додав він.

Конституційний суд, ухвалюючи рішення, мав на меті попередити подібні можливі карантинні обмеження у майбутньому, зазначив співрозмовник.

Також КС визнав неконституційними зміни до Держбюджету, які обмежили зарплати на рівні 47 тис. грн.

Зокрема, суд дійшов висновку, що не можна обмежувати розмір заробітних плат змінами до державного бюджету.

Як повідомлялося, пленум Верховного Суду 29 травня звернувся до КС з поданням, у якому оскаржив окремі положення постанови уряду №392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" і положення частин першої, третьої статті 29 закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік", абзацу дев'ятого пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" закону "Про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

ВС просив перевірити, чи не були порушені: право на свободу пересування, право залишати територію України, право на мирні зібрання, право на підприємницьку діяльність і право на доступ до медичної допомоги.

У ВС вважають, що введене в законі про держбюджет тимчасове обмеження на безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів за рішенням суду веде до невиконання судових рішень, що суперечить Конституції.

Крім того, ВС оскаржив введені з 1 квітня обмеження зарплат на рівні 47 тис. грн для держслужбовців. У цьому ВС вбачає неправомірне обмеження рівня матеріального забезпечення працівників бюджетних установ, прокурорів та суддів, що порушує принцип верховенства права та гарантії незалежності суддів та виконання судових рішень.

2 липня Велика палата КС розпочала розгляд даної справи. Суддею-доповідачем виступав Петро Філюк.