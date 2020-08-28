Уряд визначиться з карантинними вимогами для шкіл до 1 вересня - джерело

Протоколи, які регулюють навчальний процес в Україні, будуть підготовлені і передані до управлінь освіти упродовж 30-31 серпня.

Цю інформацію озвучили Укрінформу поінформовані джерела в уряді.

"МОЗ і Міносвіти вже два місяці працюють над протоколами, що регулюють безпеку в школах. Сподіваємося, що упродовж цих вихідних, можливо 30-31 серпня, роботу буде завершено, і протоколи буде направлено для вивчення і впровадження департаментам освіти на місцях", - сказав співрозмовник агентства.

Крім того, навчальний процес може зазнати змін через проведення місцевих виборів, зазначило джерело: "У школах, зазвичай, працюють дільничні виборчі комісії. Очевидно, після проведення виборів, навчання в школах, де працюють комісії, буде перервано для можливості здійснення підрахунку голосів".

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Так, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски або респіратора. У регіонах помаранчевого рівня епідемічної небезпеки педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а в зеленій чи жовтій зоні потрібно просто дотримуватися відповідної дистанції.

Також, згідно з рекомендаціями, допуск учителів на роботу має бути тільки після проведення термометрії. У разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів увесь клас має піти на самоізоляцію. Дозатори та антисептики повинні знаходитися тільки на вході в начальний заклад. А надалі після кожного уроку дітям рекомендується мити руки.

Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

В Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них за добу – 2 438.