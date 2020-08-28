Кличко розповів, хто закриватиме школи на карантин

У столичних школах діятимуть заходи безпеки, що встановила міська влада, а у разі спалаху коронавірусу вчителі та директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Зранку всі діти та вчителі будуть проходити обов’язковий температурний скринінг. Також педагоги в обов’язковому порядку мають опитувати дітей про їх самопочуття. У разі спалаху коронавірусу вчителі і директори діятимуть відповідно до рекомендацій санітарних лікарів. Кожен директор, кожен вчитель отримав покрокову інструкцію, що потрібно робити в разі виявлення хворої дитини", - сказав Кличко.

За його словами, рішення про закриття навчального закладу або окремого класу на карантин будуть ухвалювати виключно санітарні лікарі.

"Я звертаюся до батьків учнів, якщо ви зранку бачите, що у дитини є ознаки захворювання на ОРВІ не відправляйте дитину в школу, подумайте про її здоров’я та безпеку інших дітей", - наголосив він.

Мер розповів, що в кожній школі розроблений свій алгоритм переміщення дітей.

"Приміщення навчальних закладів будуть мінімум двічі на день обробляти дезінфекторами. Також на перервах, які подовжили в часі, будуть здійснювати провітрювання кабінетів", - зазначив він.

Крім цього, Кличко наголосив, що усі комунальні навчальні заклади готові до роботи в нових умовах.

"Ми налаштовані розпочати навчальний рік із 1 вересня", - додав він.

За його словами, усі школи, за кошти міського бюджету закупили дезінфікуючи засоби і засоби індивідуального захисту. На це зі спеціального фонду місто виділило понад 30 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.