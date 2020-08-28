У Києві за добу - 251 випадок COVID-19, дев’ятеро хворих померли

На сьогодні в Києві вже підтверджено 12 719 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 251.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у п'ятницю повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві за минулу добу збільшилась на 251 людину. І за весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків, померли 9 людей", - сказав Кличко.

За його словами, всього коронавірус забрав життя 187 киян.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 139 жінок віком від 18 до 92 років і п'ять дівчаток від трьох до 16 років, також 101 чоловік віком від 20 до 80 рокiв і шестеро хлопчиків від одного року до 16. Зокрема, захворіли десять медиків.

Кличко додав, що одужали за минулу добу 95 людей. Всього коронавірус подолали 4070 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Деснянському районах – по 39, у Дніпровському – 37, у Святошинському районі – 30 випадків", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.