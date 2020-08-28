Глава МОЗ заявляє, що скасування карантину призведе до катастрофи
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Скасування карантину може призвести до катастрофи. Якщо повністю скасувати карантин, то у нас просто не буде де надавати медичну допомогу. У нас всі лікарні будуть заповнені", - наголосив Степанов.
За його словами, в українських лікарнях для хворих з коронавірусом підготовлено 35 тисяч ліжок, які розподілені по регіонах у різній кількості. На сьогодні зайняті 6544 з них, і кількість госпіталізованих щодня зростає.
Тож, аби уникнути ситуації, коли не буде куди госпіталізувати хворих з коронавірусом, потрібно дотримуватися усіх правил карантину, заявив міністр.
Як повідомлялося, в Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.