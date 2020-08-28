Глава МОЗ заявляє, що скасування карантину призведе до катастрофи

Скасування карантину могло би спричинити катастрофічні наслідки, адже лікарні будуть заповнені вщерть і не зможуть приймати хворих на COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Скасування карантину може призвести до катастрофи. Якщо повністю скасувати карантин, то у нас просто не буде де надавати медичну допомогу. У нас всі лікарні будуть заповнені", - наголосив Степанов.

За його словами, в українських лікарнях для хворих з коронавірусом підготовлено 35 тисяч ліжок, які розподілені по регіонах у різній кількості. На сьогодні зайняті 6544 з них, і кількість госпіталізованих щодня зростає.

Тож, аби уникнути ситуації, коли не буде куди госпіталізувати хворих з коронавірусом, потрібно дотримуватися усіх правил карантину, заявив міністр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.