За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі - Степанов

В Україні 6 505 осіб госпіталізовані із коронавірусною хворобою.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус і далі розповсюджується по всій країні, зростає кількість хворих, госпіталізованих. Сьогодні на ранок це 6 505 осіб. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисячі", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу захворіли 65 дітей, 137 медпрацівників, зафіксовано 49 летальних випадків.

Міністр додав, що за попередню добу проведено 41 294 тестування на коронавірус. Із них 20 730 - методом ПЛР, 20 564 - методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.