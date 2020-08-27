За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі - Степанов

За місяць кількість госпіталізованих із COVID-19 зросла майже вдвічі - Степанов

Укрінформ
В Україні 6 505 осіб госпіталізовані із коронавірусною хворобою. 

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус і далі розповсюджується по всій країні, зростає кількість хворих, госпіталізованих. Сьогодні на ранок це 6 505 осіб. Для довідки: на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисячі", - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу захворіли 65 дітей, 137 медпрацівників, зафіксовано 49 летальних випадків.

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Міністр додав, що за попередню добу проведено 41 294 тестування на коронавірус. Із них 20 730 - методом ПЛР, 20 564 - методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.

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