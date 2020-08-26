Ще два місяці карантину: обмеження посилять навіть у "зеленій" зоні

Адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив у середу, 26 серпня.

«Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням кількості випадків коронавірусної хвороби. Нам необхідно зрозуміти, що всі ми опинилися в новій реальності і вона диктує нові правила та необхідність суворо дотримуватися заходів безпеки», — заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, за словами міністра, в регіонах із «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки буде заборонено проведення дискотек, роботу нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організації дозвілля, а також проведення концертів (крім тих, що проводяться закладами культури, для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

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Степанов також зазначив, що документ дає органам місцевого самоврядування право на доступ до даних електронного сервісу «Дій вдома» — для поточного контролю осіб, що підлягають самоізоляції або обсервації, та осіб, які порушили правила карантину.

Як повідомлялося, в Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на ранок 26 серпня в світі зафіксовано 24 061 198 випадків коронавірусу, з них 823 513 летальні, 16 608 595 людей одужало.