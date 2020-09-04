Майже половина українців проти повернення до жорсткого карантину

Майже половина українців (47%) проти запровадження жорстких карантинних заходів у разі другої хвилі епідемії коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, половина українців очікують нову хвилю епідемії коронавірусу восени-взимку цього року, водночас близько 40% - не очікують, 11% - не змогли відповісти. Також 46% вважають, що влада повинна знову запровадити жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії, але при цьому стільки ж (47%) - так не вважають. Більшість з тих, хто очікує настання другої хвилі, вважають за необхідне впровадити карантинні заходи, однак третина опитаних проти цього.

Опитування показало, що 43% респондентів часто слідкують за новинами про коронавірус, ще 21% - інколи слідкують, 18% - рідко слідкують. Взагалі не цікавляться – 17%. Політичними подіями в Україні часто цікавляться 39% респондентів, 27% – інколи, 21% – рідко. Взагалі не цікавляться – 14%.

Зазначається, що найчастіше отримують інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні з національного телебачення (60%) та Інтернет сайтів (51%). Через Фейсбук - 26%, від родичів, близьких, знайомих – 17%, YouTube – 14%, Teлеграм-канал та Вайбер-спільноту Коронавiрус-iнфо – 13%; радіо, пресу, Інстаграм, та офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я – 8-12%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Опитування проводилося у два етапи: перша хвиля 14-19 липня 2020 р., друга хвиля 15-25 серпня 2020 р. В опитуванні взяли участь респонденти віком від 18 років і старше в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2000 респондентів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії лабораторно підтверджено 130 951 випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали. Станом на 4 вересня в Україні зафіксовано 2723 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Усього за добу одужали 937 пацієнтів.