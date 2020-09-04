Вибори в умовах пандемії: не так небезпечно, як здається?

Експерти вважають, що в Україні є механізм голосування під час дії небезпечних інфекцій

Вибори в умовах пандемії – цю проблему різні держави вирішували по-різному. Вибори з початку пандемії відтерміновували десятки країн. Але у нас, попри антирекорди, кампанія набирає обертів.

Питання тим не менше, залишаються. Як голосуватимуть люди, які перебувають на обсервації? Вони мусять забезпечити здоров’я оточуючих, але держава повинна забезпечити їхні виборчі права. Як змусити співробітника виборчої дільниці ходити по квартирах тих людей, хто інфікований Ковідом? На обсервації сидять сотні тисяч людей. Як працюватимуть інфекційні відділення лікарень? Як забезпечити дистанцію на дільницях?

Поки що ЦВК разом з МОЗ обмірковують проблеми голосування, а ми вирішили обговорити з експертами головні небезпеки майбутнього процесу та як їх уникнути.

ЛЮДИ МОЖУТЬ НЕ ПРИЙТИ ГОЛОСУВАТИ - ЦЕ ЇХНЄ ПРАВО, АЛЕ ДЕРЖАВА ПОВИННА СТВОРИТИ УМОВИ ТА БЕЗПЕКУ ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ПРОГОЛОСУВАТИ

Юрій Ключковський, народний депутат України чотирьох скликань, правник, викладач Києво-Могилянської академії

- Мене часто запитують, чи варто проводити вибори в умовах постійних антирекордів. Це питання найвищих рівнів влади, оскільки питання: проводити чи не проводити вибори - це питання запровадження чи не запровадження надзвичайного стану. Якщо надзвичайний стан не запроваджувати, то вибори мусять відбутися. Інша справа, що в таких умовах явка не буде високою.

Звичайно, що члени виборчих дільниць, якщо вони будуть ходити по домівках людей, що перебувають на ізоляції, повинні бути забезпечені респіраторами, рукавичками, можливо, одноразовим одягом Це проблема Міністерства охорони здоров’я (воно повинно надати все необхідне) і разом з тим - це завдання для ЦВК, яка повинна забезпечити це підзаконними актами.

Вибори під час пандемії висувають багато викликів. Наприклад - засідання комісій, присутність спостерігачів, проведення голосування на дільниці. Поки що немає обмеження присутності людей на дільницях, а всі вони там будуть присутні. Тому захист членів дільничих комісій та спостерігачів - це проблема. Але, якщо ми здатні вирішити проблему для медиків, то тут вирішити простіше. Однак вирішувати потрібно.

Інфекційні лікарні завжди існували і поруч були дільниці. Але зараз значно вищий ступінь небезпеки.

Можливо, зробити можливим, щоб скринька стояла в такому місці, щоб туди підходили хворі і кидали бюлетень. Але як вони мають перед тим той бюлетень отримати? Це все питання виборчої логістики, які ретельно має продумати, враховуючи всі варіанти, ЦВК разом із МОЗ. Люди можуть не прийти голосувати, це їхнє право, але держава повинна створити умови та безпеку для тих, хто хоче проголосувати.

Тому питання складні... Не знаю, як пройдуть ці вибори. Я би, чесно кажучи, їх відклав через запровадження надзвичайного стану. Тим більше, що у нас ледве не кожного дня нові антирекорди. Ситуація зовсім не сприяє такому виборчому процесу.

Венеційська комісія проводила нараду щодо виборів в умовах пандемії, слід вивчити її напрацювання.

Це проблема багатьох. Поляки дозволили голосування поштою, що було дуже сумнівно, і потім за це дорікали діючому президенту — бо він отримав на тих виборах перемогу.

Вибори під час пандемії вимагають і додаткового фінансування. Кабінет міністрів повинен продумати, де їх знайти. Не з коштів виборчого фонду, а з тих, що для боротьби з Ковідом.

ЧИ ЗАХОЧЕ ЧЛЕН КОМІСІЇ ЗІ СКРИНЬКОЮ ПРИЇХАТИ, НАВІТЬ КОЛИ ВІН ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНИЙ?

Олександр Черненко, експерт виборчого права:

- Для виборів в умовах Ковіду повинні існувати загальні інструкції Кабміну та МОЗ. Необхідно виробити загальні рекомендації, а вже конкретною реалізацією буде займатися влада на місцях.

Наприклад, Кабмін видає загальні правила: не повинно бути черг, повинні бути антисептики на кожній дільниці. Повноваження ЦВК обмежені законодавством, тож у випадку порушення - черг, відсутності дезінфекторів крайнім буде не ЦВК. Вибір у нас невеликий: або надзвичайний стан та відтермінування виборів, або проведення виборів, як є, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

Щодо виборчих дільниць в інфекційних лікарнях, то там зазвичай створюються дільниці. Але, якщо, наприклад, пацієнт не може дійти навіть туди, то він може написати заяву про голосування на місці перебування, щоб до нього дійшли зі скринькою. Ну, якщо до нього заходять медики в костюмах, то можна продумати, як заходитиме член комісії, як він має бути захищений.

Також є питання про тих, хто на обсервації. Тут може дати певні роз’яснення та рекомендації ЦВК. Наприклад, людина може передати заяву про голосування в онлайні чи кимось передати. Ну, але чи захоче член комісії зі скринькою приїхати, навіть коли він повністю захищений?

З іншого боку - це їхній обов’язок. І, якщо вони цього не зроблять, то вони не виконають закон. Замкнене коло.

І ще - люди кидатимуть бюлетені, але підраховувати їх слід буде в рукавичках.

Важко сказати, яким має бути рішення, його повинні виробляти епідеміологи разом з Кабміном, а ЦВК потім втілить, як рекомендації.

Важко вирішити цю проблему, бо в такій ситуації ніхто не був.

ЗАВЖДИ БУЛИ СПЕЦИФІЧНІ, НЕБЕЗПЕЧНІ ЛІКАРНІ, ДЕ ЛЮДИ ГОЛОСУВАЛИ. ЦЕ СТАНДАРТНИЙ ВІДПРАЦЬОВАНИЙ МЕХАНІЗМ

Олександр Барабаш, експерт з виборчого права:

- Проблема голосування під час пандемії -це проблема не законодавства, а Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров’я.

Необхідно вживати певних заходів, хоча вже сьогодні можна сказати, що це ускладнить роботу комісій, потягне черги і знизить явку. Бо будуть вимоги про дистанцію, як в магазинах чи банках.

Фото: interns.org.ua

Дільничі комісії регулюватимуть потік. І не думаю, що якась місцевість не голосуватиме через карантин. Думаю, що причин для зриву виборів нема. Проблема є, і відповідь на неї слід готувати. А комісії здатні впоратися. Не бачу жодних причин для відтермінування.

Для людей на обсервації має застосовуватися механізм голосування на дому. Зазвичай, голосування на дому - це проблема віддалених сіл, де живуть старші люди. В містах на дому голосує менше одного процента. Збільшення кількості людей для голосування на дому - не проблема, якщо за кожною дільницею буде закріплена машина.

Правда, для голосування на дому потрібна додаткова підстава. Бо як, наприклад, людині взяти довідку медзакладу, якщо він не виходить? Це вирішувана проблема для розумного та грамотного підходу.

Я не бачу великої проблеми і для голосувань в інфекційних відділеннях, бо завжди існували інфекційні відділення з іншими, також небезпечними хворобами. Там створювалися дільниці. І всі голосували. У нас, в Шевченківському районі Києва, було сімнадцять лікувальних медзакладів, де були дільниці. Коли 2008 року я проводив тренінг для них, то я організував спеціальний інструктаж.

Там можливе також і виїзне голосування: частина хворих йде на дільницю, частина голосує взагалі в палатах. Голосував і шкірвендиспансер, і інфекційне, і туберкульозне відділення і психіатричні лікарні. Завжди були специфічні, небезпечні лікарні, де люди голосували. Це стандартний відпрацьований механізм. Тому на загальному тлі збільшення таких голосувань буде непомітним. Хіба що, значно більшим буде громадський інтерес до таких голосувань — це правда.

Олена Мігачова, Київ