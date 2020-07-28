В Україні зафіксували 919 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужали 622 пацієнтів.

Загалом в Україні зареєстровано 1629 смертей від COVID-19. Одужали – 36 744. Зараз хворіють – 28 202.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 147, Києві – 110, Івано-Франківській області – 103.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 807 випадків коронавірусу.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.