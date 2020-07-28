Вакцина проти коронавірусу буде доступна до кінця року – Трамп

На тлі повідомлень про початок у США третього, завершального етапу випробування нової вакцини проти коронавірусу, глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що очікує її готовність "до кінця року".

Про це американський президент сказав під час публічного заходу в понеділок на фармацевтичному підприємстві в Морісвіллі, Північна Кароліна, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Я почув дуже позитивні речі, що ми в гарній формі, щоби зробити це до кінця року", - прокоментував президент США очікування щодо створення вакцини.

Він підкреслив, що завдяки ухваленому ним плану, вдасться "на роки" скоротити час на розробку, випробування, виготовлення й забезпечення препаратом всієї країни.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати займаються виготовленням великих обсягів вакцини, щоби до завершення випробувань вона стала доступна як для американців, так і для всього світу.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у США розпочалося найбільше у світі випробовування вакцини проти COVID-19, участь у якому візьмуть 30 тисяч добровольців.

Фото: The White House