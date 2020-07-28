Вакцина проти коронавірусу буде доступна до кінця року – Трамп
Про це американський президент сказав під час публічного заходу в понеділок на фармацевтичному підприємстві в Морісвіллі, Північна Кароліна, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Я почув дуже позитивні речі, що ми в гарній формі, щоби зробити це до кінця року", - прокоментував президент США очікування щодо створення вакцини.
Він підкреслив, що завдяки ухваленому ним плану, вдасться "на роки" скоротити час на розробку, випробування, виготовлення й забезпечення препаратом всієї країни.
Трамп також заявив, що Сполучені Штати займаються виготовленням великих обсягів вакцини, щоби до завершення випробувань вона стала доступна як для американців, так і для всього світу.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у США розпочалося найбільше у світі випробовування вакцини проти COVID-19, участь у якому візьмуть 30 тисяч добровольців.
Фото: The White House