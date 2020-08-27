На Буковині район з "червоної зони" дозволив роботу транспорту, шкіл і кафе

Про це повідомляє пресслужба Кіцманської районної ради, передає Укрінформ.

"...депутати районної ради прийняли рішення встановити порядок роботи громадського транспорту, суб’єктів господарювання (торгівлі, побутових послуг, ринків, торгових комплексів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивним клубам, залам, секціям тощо), закладів громадського харчування, дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів, за умови дотримання рекомендацій головного державного санітарного лікаря України", - йдеться у повідомленні.

Водночас цим рішенням депутати заборонили проведення масових заходів з великою кількістю учасників у закритих приміщеннях.

"Органам національної поліції рекомендувати не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть відповідно до цього рішення", - додали у районній раді.

Також депутати Кіцманської районної ради звернулися до Міністерства інфраструктури України щодо недопущення скасування зупинок поїздів далекого сполучення.

А голові районної ради доручили підготувати і направити звернення до Кабінету Міністрів України щодо оптимізації карантинних вимог в Кіцманському районі.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.