Чернівці попри "червону" зону збираються відкрити школи 1 вересня

Депутати Чернівецької міської ради під час сесії прийняли рішення дозволити роботу шкіл з першого вересня цього року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Управлінню освіти організувати навчальний процес в закладах загальної середньої освіти з 01.09.2020 р., відповідно до Регламенту підготовки та організації освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти міста Чернівців в умовах адаптивного карантину у 2020/2021 навчальному році (нова редакція), затвердженого наказом управління освіти міської ради від 26.08.2020 р. № 278", - йдеться у проголосованому проєкті рішення.

Також цим рішенням з 27 серпня відновили роботу дитячих садочків міста, які запрацюють відповідно до розробленого графіка. Прийом дітей у дошкільні заклади освіти м. Чернівців здійснюватимуть за наявності медичної довідки про стан здоров'я та відсутності інфекційних хвороб.

При розгляді цього питання у сесійній залі в.о. керівника управління освіти міськради Ніна Вітковська розповіла, яким чином організують навчання у школах міста.

"Освітянами були розроблені моделі і форми організації навчально-виховного процесу. Відповідно до своїх умов, залежно від кількості учнів, адміністрації шкіл обирали ту чи іншу модель, яка найбільш реально може втілюватися у цій школі. На сьогодні у нас 5 шкіл вибрали очну форму навчання, ліцей №1 - дистанційну форму навчання через незавершений ремонт, 28 шкіл вибрали очну форму із використанням технологій дистанційного навчання. У них буде змішане навчання з поділом класів на групи почергово через день, дистанційне викладання окремих предметів з обов'язковим очним консультуванням один раз на місяць за розкладом, і звичайно різний час початку занять початкової школи, середньої і старшої. Один заклад вибрав очне із використанням дистанційного навчання, це школа №8, а гімназія №1 обрала очну форму для 1-5 класів і змішане навчання у 6-11 класах. Ще 7 шкіл обрали очну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання та поділом класів на дві зміни", - зазначила Вітковська.

Вона повідомила, що тим батькам, які не захочуть вести дітей до школи, а організувати для них заочне чи дистанційне навчання, потрібно звернутися із відповідною заявою до адміністрації школи і їм це дозволять.

Крім того, за словами освітян, перерви у школах будуть більшими, ніж раніше, для забезпечення якісного провітрювання класів. Малі перерви триватимуть не менше 15 хвилин, а великі - по пів години.

Також керівництво міста розгляне можливість виділяти спеціальні тролейбуси та автобуси, які будуть довозити виключно учнів і педпрацівників.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони, серед інших, віднесено місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.

У Чернівецькій області зафіксували 9700 випадків інфікування COVID-19. Із них 6029 пацієнтів одужали, 268 людей померли.