В Україні за добу — 1 974 випадки коронавірусу

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО.

Протягом доби зафіксовано 39 летальних випадків. Інформації про тих, хто одужав за добу, наразі немає.

Загалом в Україні зареєстровано 2403 смерті від COVID-19. Зараз хворіють 56 202 особи.

Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксовано у Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1670 випадків коронавірусу.