В Україні за добу — 1 974 випадки коронавірусу
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Укрінформ
В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Системи моніторингу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 39 летальних випадків. Інформації про тих, хто одужав за добу, наразі немає.
Загалом в Україні зареєстровано 2403 смерті від COVID-19. Зараз хворіють 56 202 особи.
Найбільше нових випадків інфікування за добу зафіксовано у Києві (220), Харківській (218), Львівській (203), Одеській (185) областях.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 1670 випадків коронавірусу.