У світі зареєстрували понад 24,3 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 27 серпня у світі зафіксували понад 24,3 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 24 332 280 випадків COVID-19 829 666 - летальні, 16 873 307 осіб одужали. 1% або 61 566 хворих у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померли 6 338 осіб.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 000 365), Бразилія (3 722 004), Індія (3 307 749) та Росія (970 865).

За ніч було зареєстровано 8 521 новий випадок, із них 5 267 хворих у Мексиці і понад тисячу - у Болівії. Також від початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померли 760 осіб, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 626.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 серпня в Україні лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

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