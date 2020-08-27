У Франції за добу нарахували понад три тисячі хворих на COVID-19

Упродовж доби у Франції зафіксували понад 3 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19, у зв'язку з чим влада посилила обмежувальні заходи у Марселі на півдні країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє місцеве видання La Provance.

"Загалом було виявлено 3 304 нових позитивних результати захворювання на COVID-19, у той час, як напередодні показник становив 1 955 випадків", - зазначає видання.

Таким чином, лише за дві доби Франція подолала 5 тисячний поріг захворювання. За добу виявлено 33 нових вогнища захворювання, найбільш масові — на півдні країни. У зв’язку з цим влада регіону Прованс-Альпи-Кот-д'Азур (південь Франції) оголосила посилення обмежувальних заходів, зобов’язавши носити захисні маски усе населення Марселя та його околиць. У місті та в департаменті Буш-дю-Рон з 21:00 середи зачинять на карантин усі бари та ресторани.

Згідно з даними Національного агентства охорони здоров’я, у цих місцях фіксують 177 та 133 хворих відповідно на 100 тисяч населення. Водночас середній показник по країні становить приблизно 33 на 100 тис. французів.

Загалом у Франції госпіталізовано 4600 осіб. Кількість пацієнтів відділень інтенсивної терапії становить 410 проти 399 днем раніше. За добу у Франції померли 16 людей, загальна кількість жертв епідемії COVID-19 зросла до 30 544 осіб з початку кризи.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 24 314 623 випадків коронавірусу, зокрема 828 711 летальних, одужали 16 841 437 осіб.