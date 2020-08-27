Чернівці таки запустили громадський транспорт - у “спецрежимі”

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" зоні поширення COVID-19, 27 серпня відновили роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник Чернівецького міського голови Дмитро Сірман.

"Громадський транспорт зараз рухається в режимі спецперевезень. Тролейбуси і маршрутки, усі рухаються. В першу чергу, можливість користуватись транспортом повинні мати ті мешканці, які забезпечують життєдіяльність міста, - лікарі, працівники комунальних підприємств тощо. Але якщо буде можливість взяти інші категорії людей, будь ласка, але тільки на сидячі місця", - сказав Сірман.

Цьому рішенню передували тривалі переговори представників органів місцевого самоврядування із поліцією. Раніше у коментарі журналістам керівник патрульної поліції Чернівецької області Олег Йосипів пояснив, що вони контролюватимуть дотримання перевізниками санітарно-епідемічних норм.

"Ми поспілкувалися і дійшли порозуміння стосовно того питання, що всі, хто здійснює спецперевезення, повинні упорядкувати всі документи та дозволи і, безумовно, ми повинні сприяти тому, щоб люди, які забезпечують життєдіяльність міста та області, відповідають за те, щоб ми могли отримати медичну допомогу, захист, а також працівники комунальних підприємств та інших служб, могли дістатися до місця роботи", - сказав головний патрульний поліцейський області.

Як повідомлялося, рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС з 24 серпня 14 адміністративно-територіальних одиниць віднесені до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки. Так, до "червоної" зони віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена.

Депутати Чернівецької міської ради не погодилися з рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС і на позачерговому засіданні сесії дозволили роботу громадського транспорту, ринків, торгово-розважальних центрів, кафе, ресторанів, шкіл і садочків з дотриманням протиепідемічних заходів.

Але вже 26 серпня на вимогу поліції громадський транспорт у Чернівцях зупинив свою роботу.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтверджено 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1 974.

У Чернівецькій області зафіксували 9700 випадків інфікування COVID-19. Із них 6029 пацієнтів одужали, а 268 людей померли.

Фото: molbuk.ua