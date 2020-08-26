У лікарнях Чернівців для хворих на COVID-19 закінчуються ліжка

У Чернівцях у трьох лікарнях, в яких приймають пацієнтів з COVID-19 і з підозрою на коронавірус, залишилося всього 29 вільних ліжкомісць.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міськради, передає Укрінформ.

"Станом на 26 серпня... Щодо ліжкомісць у міських лікарнях, то зі 145 вільними залишаються 29", - йдеться у повідомленні.

У Чернівцях зафіксовано 3466 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу додалось 67 лабораторно підтверджених випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.

У Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування COVID-19. З них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.