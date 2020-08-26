Лікарні "першої хвилі" на Львівщині заповнені на 90%

Ситуація із коронавірусом на Львівщині залишається стабільно складною.

За підсумком вихідних в області зросла наповненість ліжкомісць.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

«Зараз в області є госпіталізованими 1403 пацієнти, лікарні першої хвилі заповнені на 90%, другої – від 20% до 30%. Загальний відсоток наповненості лікарень становить 53%. Таким чином Львівщина за рішенням Центральної комісії ТЕБ і НС перебуває у помаранчевій зоні», - сказав Собко.

Щодо епідситуації у Львівській області, то регіон уже не лідирує за кількістю нововиявлених хворих, а перебуває десь на 5-6 місці. «Це добре, враховуючи заповненість ліжок. Однак варто дотримуватись карантинних заходів», - наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

За його словами, переважна більшість важкохворих пацієнтів у лікарнях області - це люди із супутніми захворюваннями віком від 50 років, тож чиновник закликав ретельніше ставитись до свого здоров'я тим, хто має знижений імунітет.

Станом на ранок 26 серпня, на Львівщині підтверджено 13560 випадків інфікування коронавірусом, з них 367 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1203 ПЛР-тести, з них 171 — позитивний.