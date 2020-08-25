На Одещині залучили ще чотири лікарні "другої хвилі”
Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.
"Внаслідок зростання захворюваності жителів області на COVID-19, а також ускладнень при перебігу, довелось задіяти медустанови другої хвилі до лікування інфікованих коронавірусом. Зокрема, Білгород-Дністровську, Роздільнянську, Арцизьку райлікарні та Одеську міську дитячу лікарню №3", - зазначили в Департаменті охорони здоров'я.
В ОДА уточнили, що першою з медустанов другої хвилі Одещини розпочала прийом хворих на COVID-19 міська клінічна лікарня №5, де є 120 ліжок та необхідне обладнання.
Станом на 25 серпня в області лабораторно підтверджено 6 тисяч 166 випадків інфікування коронавірусом, в тому числі 112 за минулу добу. Одужали на Одещині з початку пандемії 1 тисяча 689 пацієнтів.
Як повідомлялося, 21 серпня спалах COVID-19 зафіксовано в Українському науково-дослідному протичумному інституті ім. Мечникова, де здійснюють дослідження відібраних зразків від осіб з підозрою на COVID-19. Інфікувалися чотири працівники установи. А сьогодні, 25 серпня, через виявлений осередок коронавірусу припинив прийом та оформлення документів персонал Одеського територіального управління Державної міграційної служби.
В Україні на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.