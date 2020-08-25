На Одещині залучили ще чотири лікарні

На Одещині залучили ще чотири лікарні "другої хвилі”

Коронавірус
Укрінформ
На Одещині ще чотири медустанови другої хвилі залучили до лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, через зростання захворюваності на COVID-19. 

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.

"Внаслідок зростання захворюваності жителів області на COVID-19, а також ускладнень при перебігу, довелось задіяти медустанови другої хвилі до лікування інфікованих коронавірусом. Зокрема, Білгород-Дністровську, Роздільнянську, Арцизьку райлікарні та Одеську міську дитячу лікарню №3", - зазначили в Департаменті охорони здоров'я.

В ОДА уточнили, що першою з медустанов другої хвилі Одещини розпочала прийом хворих на COVID-19 міська клінічна лікарня №5, де є 120 ліжок та необхідне обладнання.

Станом на 25 серпня в області лабораторно підтверджено 6 тисяч 166 випадків інфікування коронавірусом, в тому числі 112 за минулу добу. Одужали на Одещині з початку пандемії 1 тисяча 689 пацієнтів.

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Як повідомлялося, 21 серпня спалах COVID-19 зафіксовано в Українському науково-дослідному протичумному інституті ім. Мечникова, де здійснюють дослідження відібраних зразків від осіб з підозрою на COVID-19. Інфікувалися чотири працівники установи. А сьогодні, 25 серпня, через виявлений осередок коронавірусу припинив прийом та оформлення документів персонал Одеського територіального управління Державної міграційної служби.

В Україні на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.

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