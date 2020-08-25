На Одещині залучили ще чотири лікарні "другої хвилі”

На Одещині ще чотири медустанови другої хвилі залучили до лікування пацієнтів, інфікованих коронавірусом, через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в Департаменті охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації.

"Внаслідок зростання захворюваності жителів області на COVID-19, а також ускладнень при перебігу, довелось задіяти медустанови другої хвилі до лікування інфікованих коронавірусом. Зокрема, Білгород-Дністровську, Роздільнянську, Арцизьку райлікарні та Одеську міську дитячу лікарню №3", - зазначили в Департаменті охорони здоров'я.

В ОДА уточнили, що першою з медустанов другої хвилі Одещини розпочала прийом хворих на COVID-19 міська клінічна лікарня №5, де є 120 ліжок та необхідне обладнання.

Станом на 25 серпня в області лабораторно підтверджено 6 тисяч 166 випадків інфікування коронавірусом, в тому числі 112 за минулу добу. Одужали на Одещині з початку пандемії 1 тисяча 689 пацієнтів.

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Як повідомлялося, 21 серпня спалах COVID-19 зафіксовано в Українському науково-дослідному протичумному інституті ім. Мечникова, де здійснюють дослідження відібраних зразків від осіб з підозрою на COVID-19. Інфікувалися чотири працівники установи. А сьогодні, 25 серпня, через виявлений осередок коронавірусу припинив прийом та оформлення документів персонал Одеського територіального управління Державної міграційної служби.

В Україні на ранок 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658. Загалом в Україні зареєстровано 2 318 смертей від COVID-19. Одужали – 52 870 осіб. Зараз хворіють – 53 227.