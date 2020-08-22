Чернівці не готові до "червоної" карантинної зони — Каспрук

Через потрапляння Чернівців до "червоної" карантинної зони та посилення обмежень можуть початися протести.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. мера міста Олексій Каспрук в ефірі каналу Україна 24.

"Люди не готові до червоної зони, ми розуміємо, що десятки тисяч підприємців на Калинівському ринку просто збанкрутують, якщо буде черговий локдаун. Тому і йдуть переговори, поки що не чути офіційної позиції міської влади, вона як би формально з цим всім згодна", - зауважив в.о. мера.

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Каспрук наголосив, що не всі місцеві жителі вірять в небезпеку, через що рівень захворюваності в регіоні підвищився.

"Не був забезпечений належний контроль обласною владою за роботою закладів громадського харчування, жоден з ресторанів, який проводив весілля на 300-400 осіб, не був покараний. І сьогодні через кількох порушників повинна згорнутися вся економіка міста, люди не готові. Те, що було сьогодні — це початок громадських протестів", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер, 20 серпня, розширила перелік міст і районів, які віднесено до червоної карантинної зони. Зокрема, до неї потрапили: місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Нове епідемічне зонування почне діяти у понеділок, 24 серпня.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

У Чернівецькій області зафіксовано 8 505 інфікованих коронавірусом. З них 5764 пацієнти одужали, а 249 людей померли.