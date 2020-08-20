На Харківщині поліція посилює “карантинний” контроль

На Харківщині у зв’язку із погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліція разом із облдержадміністрацією, міською владою, Держпродспоживслужбою, ДСНС, службами Міністерства охорони здоров’я посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Як наголосив начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко, за останню добу на Харківщині встановлений черговий антирекорд – 242 людини заразилися COVID-19. На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 17 серпня встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Харкові та 7 районах Харківської області - Богодухівському, Валківському, Золочівському, Краснокутському, Нововодолазькому, Первомайському та Чугуївському.

Сокуренко нагадав, що дотримання населенням маскового режиму під час перебування у супермаркетах, магазинах, підприємствах, установах, організаціях, розважальних закладах, закладах побуту, зонах відпочинку та громадському транспорті є обов’язковим.Також необхідно мати про собі документи, які засвідчують особу, дотримуватися соціальної дистанції у 1,5-2 метри, проводити постійну дезінфекцію приміщень.

Крім того, з 17 серпня заборонено відвідування соціальних установ і закладів для осіб похилого віку, хворих, інвалідів, окрім установ і закладів, які надають соціальні послуги у кризових ситуаціях. Заборонено роботу хостелів, розважальних закладів та закладів громадського харчування після 23:00 і до 7:00. Під забороною також проведення масових заходів у ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб, робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 кв. м.

Сокуренко також підкреслив, що у період пандемії особовий склад поліції працює у понаднормовий час, за посиленим варіантом службової діяльності.

"Ми посилили контроль за дотриманням вимог з обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування. Також звертаюся до усіх перевізників, підприємців, керівників закладів з проханням чітко виконувати карантинні вимоги, визначені урядом України. А літніх людей прошу взагалі утриматися від відвідування місць масового скупчення громадян", - додав начальник ГУНП в Харківській області.

За порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув’язнення строком від 3 до 8 років.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні протягом останньої доби коронавірусну хворобу виявлено у 2134 осіб, 40 людей померли. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (242), м. Київ (227), Чернівецькій (189), Львівській (183), Івано-Франківській (168), Рівненській (138), Одеській (127) та Тернопільській (115) областях. Всього з початку епідемії на території України підтверджено захворювання на COVID-19 у 98 537 осіб. Одужало 50 441 осіб, померло 2 184.