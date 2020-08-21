У Чернівцях пікетують ОДА з вимогою не посилювати карантин

У Чернівцях місцеві підприємці, працівники закладів харчування, продавці магазинів і ринків пікетують обласну держадміністрацію з вимогою не запроваджувати жорстких карантинних обмежень через потрапляння обласного центру до червоної зони карантину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька десятків протестувальників, серед яких представники різних професій, вимагають дозволити і надалі працювати дитячим садочкам, закладам харчування, підприємствам та іншим установам.

Люди не розуміють, чому їх знову позбавляють роботи при тому, що кількість хворих на коронавірус в області не перевищує показники весни, адже система охорони здоров'я мала достатньо часу, щоб підготуватися до прийому значно більшої кількості хворих, ніж було навесні.

Проте зараз, як тільки показники захворюваності почали наближатися до весняного рівня, у Чернівцях знову вводять жорсткий карантин.

До пікетувальників вийшов перший заступник голови Чернівецької ОДА Богдан Ковалюк. Під час спілкування із людьми він назвав акцію політичною.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер, 20 серпня, розширила перелік міст і районів, які віднесено до червоної карантинної зони. Зокрема, до неї потрапили: місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

Нове епідемічне зонування почне діяти у понеділок, 24 серпня.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

У Чернівецькій області зафіксовано 8 505 інфікованих коронавірусом. Із них 5764 пацієнти одужали, а 249 людей померли.

Фото Віталія Олійника