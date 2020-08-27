Окремі входи, уроки у різний час, графік у їдальні: рекомендації МОЗ для шкіл

Міністерство охорони здоров'я рекомендує школам відчинити усі входи та виходи, аби уникнути великого скупчення дітей.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми рекомендуємо відкрити всі входи і виходи. Розробити так маршрути, щоб діти з молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів - через інший. Для того, щоб вони не перетиналися, заходячи в школу, та щоб уникнути скупчення", - сказав Степанов.

Він зазначив, що також МОЗ рекомендує розпочинати уроки для класів у різний час. Наприклад, з 15-хвилинним проміжком.

Степанов нагадав, що навчатися у школах діти будуть по всій Україні, окрім регіонів "червоної" зони. У "зеленій" та "жовтій" зонах вчителі в класах можуть працювати без масок за умови дотримання відповідної дистанції. Також можна використовувати захисний щиток. Учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без масок. Усі працівники школи мають проходити температурний скринінг.

Степанов додав, що їдальні у школах працюватимуть, але МОЗ не рекомендує застосовувати умови шведського столу. Також потрібно скласти графік, коли ті чи інші класи можуть перебувати в їдальні. За столом має бути не більше чотирьох осіб, а всі працівники їдальні мають перебувати в рукавичках та захисних масках.

Як повідомлялося, МОЗ оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.