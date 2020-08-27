Окремі входи, уроки у різний час, графік у їдальні: рекомендації МОЗ для шкіл
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми рекомендуємо відкрити всі входи і виходи. Розробити так маршрути, щоб діти з молодших класів заходили через один вхід, діти старших класів - через інший. Для того, щоб вони не перетиналися, заходячи в школу, та щоб уникнути скупчення", - сказав Степанов.
Він зазначив, що також МОЗ рекомендує розпочинати уроки для класів у різний час. Наприклад, з 15-хвилинним проміжком.
Степанов нагадав, що навчатися у школах діти будуть по всій Україні, окрім регіонів "червоної" зони. У "зеленій" та "жовтій" зонах вчителі в класах можуть працювати без масок за умови дотримання відповідної дистанції. Також можна використовувати захисний щиток. Учні 1-4 класів можуть перебувати на території школи без масок. Усі працівники школи мають проходити температурний скринінг.
Степанов додав, що їдальні у школах працюватимуть, але МОЗ не рекомендує застосовувати умови шведського столу. Також потрібно скласти графік, коли ті чи інші класи можуть перебувати в їдальні. За столом має бути не більше чотирьох осіб, а всі працівники їдальні мають перебувати в рукавичках та захисних масках.
Як повідомлялося, МОЗ оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.