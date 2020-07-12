В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19
Укрінформ
В Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 11 нових летальних випадків. 457 пацієнтів одужали.
Загалом в Україні зареєстровано 1383 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 26 118 осіб.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 800 випадків коронавірусу.