В Україні за добу зареєстрували 678 випадків COVID-19

В Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу. Протягом доби зафіксовано 11 нових летальних випадків. 457 пацієнтів одужали. Загалом в Україні зареєстровано 1383 смерті від COVID-19. Одужали – 25 661. Хворіють нині – 26 118 осіб. Читайте також: Степанов нагадав, хто у групах ризику під час пандемії COVID-19 Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 800 випадків коронавірусу.