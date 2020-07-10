Степанов нагадав, хто у групах ризику під час пандемії COVID-19

Під час пандемії COVID-19 в групі ризику опинилися люди з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями легень та особи, старші за 60 років.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується цукрового діабету, ми завжди говорили, що ці люди входять до групи ризику щодо захворюваності на COVID-19. Також до цієї групи ризику входять люди, які мають інші супутні захворювання, наприклад, серцево-судинні або хронічні захворювання легень, а також ті, хто старше 60-65 років. Це люди, які входять до групи ризику при захворюванні на COVID-19. Тому звертаюся до них: будьте максимально обережними, користуйтеся порадами і рекомендаціями МОЗ щодо вашого захисту, користуйтеся масками, дотримуйтеся соціальної дистанції, користуйтеся антисептиками”, - наголосив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових випадків.