Вихід із самоізоляції після прибуття з "червоної" зони можна прискорити – Степанов

Вихід із самоізоляції після прибуття з країн "червоної" зони можна прискорити.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу 9 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до "червоної" зони, повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток “Дій вдома”. Але, за її бажанням, вона може пройти ПЛР-тестування у будь-якій приватній лабораторії. Важливо, щоб ця лабораторія була акредитована Центром громадського здоров’я", - сказав Степанов.

За його словами, у разі отримання негативного результату тесту лабораторія одразу повідомляє про це Центр громадського здоров’я, і людині автоматично приходить повідомлення в додатку, і вона може припинити самоізоляцію.

Міністр додав, що важливо вказувати діючий номер телефону, щоб уся процедура відбулася правильно.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров’я оприлюднив перелік лабораторій у всіх регіонах України, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».