Вихід із самоізоляції після прибуття з

Вихід із самоізоляції після прибуття з "червоної" зони можна прискорити – Степанов

Укрінформ
Вихід із самоізоляції після прибуття з країн "червоної" зони можна прискорити.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу 9 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до "червоної" зони, повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток “Дій вдома”. Але, за її бажанням, вона може пройти ПЛР-тестування у будь-якій приватній лабораторії. Важливо, щоб ця лабораторія була акредитована Центром громадського здоров’я", - сказав Степанов.

За його словами, у разі отримання негативного результату тесту лабораторія одразу повідомляє про це Центр громадського здоров’я, і людині автоматично приходить повідомлення в додатку, і вона може припинити самоізоляцію.

Читайте також: Українцям розповіли, як вийти із самоізоляції через додаток “Дій вдома”

Міністр додав, що важливо вказувати діючий номер телефону, щоб уся процедура відбулася правильно.

Як повідомляв Укрінформ, Центр громадського здоров’я оприлюднив перелік лабораторій у всіх регіонах України, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-