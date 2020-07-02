Українцям розповіли, як вийти із самоізоляції через додаток “Дій вдома”

Центр громадського здоров'я оприлюднив алгоритм припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Про це Центр громадського здоров'я повідомив у Facebook.

"Заклад, який здійснював дослідження ПЛР або ІФА, на вимогу особи для припинення самоізоляції у випадку негативного результату надсилає повідомлення Центру громадського здоров’я України. Центр громадського здоров’я України збирає дані в єдину електронну систему та забезпечує доступ до системи Міністерству цифрової трансформації України. Міністерство цифрової трансформації вносить відомості про припинення самоізоляції та зняття контролю в електронному сервісі "Дій вдома", - йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, що з питань зняття контролю в сервісі "Дій вдома" необхідно звертатися до Міністерства цифрової трансформації, переконавшись, що лабораторія на вимогу громадянина направила результат про негативний ПЛР або ІФА до Центру громадського здоров’я України.

Алгоритм затверджено Розпорядженням міністра охорони здоров’я Максима Степанова від 30 червня №41.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Нині в країні діє адаптивний карантин до 31 липня.