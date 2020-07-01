Самоізоляцію для громадян країн "червоної" зони не скасовували – Степанов

Іноземні громадяни, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони, мають проходити двотижневу самоізоляцію, але можуть швидше її завершити, якщо здадуть ПЛР-тест і його результат буде негативним.

Про це на брифінгу 1 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми не говоримо про скасування самоізоляції. Останнім рішенням уряду були внесені зміни, відповідно, щодо приїжджаючих в країну іноземців з “червоної” зони. Людина має встановити додаток “Дій вдома” і піти на самоізоляцію, яка становить 14 днів. Але якщо в цієї людини є бажання швидше вийти з самоізоляції.., то вона може пройти ПЛР-тестування в сертифікованих референс-лабораторіях, лабораторних центрах, як приватних, так і державних. Якщо тест негативний, то ця лабораторія, відповідно, ставить до відома Центр громадського здоров’я, і людина виключається з додатку “Дій вдома”, - поінформував Степанов.

Він наголосив, що ця схема діє саме для іноземців, які прибули з країн “червоної” зони, і в такому разі ПЛР-тест робиться за власний кошт особи.

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Водночас, за словами міністра, ПЛР-тестування українців є безкоштовним і проводиться за показаннями.

“Якщо у вас є відповідні симптоми коронавірусної хвороби, ви звертаєтеся або до свого сімейного лікаря, або, якщо у вас є тяжкі симптоми, на екстрену медичну допомогу, і вам при клінічних симптомах повинні безкоштовно приїхати зробити тест - або підтвердити діагноз, або спростувати - і визначитися з подальшим лікуванням”, - пояснив Степанов.

Він додав, що тест амбулаторним хворим також робиться за призначенням сімейного лікаря, який супроводжує хворого на амбулаторному лікуванні.

Глава МОЗ наголосив, що отримує багато повідомлень про випадки, коли пацієнтам відмовляли у безкоштовному тесті і рекомендували зробити тестування своїм коштом. За його словами, в таких випадках пацієнт має звернутися на "гарячу лінію" або місцевого департаменту охорони здоров’я, або МОЗ та повідомити про це.

Як повідомлялося, станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків захворювання на COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 664 нові випадки.