МОЗ не виключає повернення жорсткого карантину

Додаткові обмеження можуть вводитися у разі ускладення ситуації з захворюваністю на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Значне ускладення ситуації, це коли медична система не буде в змозі впоратися з значною кількістю хворих на COVID-19, те, що ми спостерігали, в тому числі, в європейських країнах... Є лікарня, яка розрахована на певну кількість ліжок, і ці ліжка всі зайняті, привозять хворого, а місця в лікарні немає. Звичайно, при такому загостренні ситуації можуть вводитися серйозні додаткові обмеження, в тому числі і жорсткий карантин, в якому ми перебували практично в повній самоізоляції. Але я сподіваюся , що цього не буде, і, звичайно, якщо ми будемо дотримуватися тих правил, які ми рекомендуємо", - сказав Степанов.

Він нагадав, що для уникнення інфікування COVID-19 треба дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та користуватися антисептиками.

За його словами, значне зростання кількості хворих на COVID-19 спостерігається і через те, що люди нехтуют цими простими правилами.

Як повідомляв Укрінформ, лабораторно підтверджено 44 998 випадки COVID-19, з них 19 548 одужали, 1173 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 664 випадки.