Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину - МОЗ

Станом на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і ще 18 областей.

Повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, згідно з даними МОЗ, до ослаблення карантину не готові: місто Київ; Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення (не більше 40 випадків на 100 тисяч населення). Загалом по Україні цей показник становить 91,6, у Києві - 133,8; в Івано-Франківській області - 164,1, Тернопільській - 285, у Харківській - 140,4, у Чернівецькій - 221,3.

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Водночас у деяких областях також перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях.

Щодо АР Крим та Севастополя дані у МОЗ відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859. В Україні вже другий день поспіль фіксують понад три тисячі нових випадків коронавірусної хвороби за добу.