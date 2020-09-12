Понад пів сотні шкіл Львівщини переводять на дистанційне навчання

Рішенням Державної комісії ТЕБ і НС два райони Львівщини — Пустомитівський та Перемишлянський включені до червоної зони. 53 школи в цих районах з 14 вересня перейдуть на дистанційне навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Заклади освіти, які опинилися в червоній зоні, функціонуватимуть в режимі дистанційного навчання. Кожен навчальний заклад є автономним і дирекція школи сама обиратиме онлайн-платформу щодо технологій дистанційного навчання", – зазначила провідний спеціаліст департаменту освіти і науки Львівської ОДА Леся Босак.

Як зазначають в Львівській ОДА, до такого можливого розвитку подій готувались протягом усього літа.

"Вчителі проходили інтенсивну перепідготовку. Для цього було вишукано понад 1 млн грн і скеровано на відділи освіти ОТГ, міст і районів, аби по три вчителі з кожної школи таку підготовку пройшли, навчились працювати із безкоштовними платформами для віддаленого навчання. Цей досвід вони мають передати всьому колективу", - розповів директор департаменту освіти та науки Олег Паска.

На території Пустомитівського та Перемишлянського районів є 53 школи.

Як повідомлялося, в цьому навчальному році у Львівській області три школи почали вересень із дистанційного навчання.

За даними на 12 вересня на Львівщині підтверджено 16774 випадки коронавірусної хвороби, з них 468 — летальні. За останню добу зафіксовано 174 нових випадки.

В Україні за минулу добу виявили 3 103 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 151 859.