Мер Тернополя назвав "незаконними" протоколи за порушення карантину

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив про намір оскаржити протоколи, які поліція склала на директорів міських шкіл, де триває навчання.

Про це Надал заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на канал «Україна».

«Учителі не залишаться самі. Усі вони мають юридичні супровід, ми працюємо спільно з юридичною компанією. Протоколи, які склала поліція – незаконні, усе це ми будемо оскаржувати в суді, оскільки у жодному документі немає прямої заборони на роботу шкіл. Ми врахували усі рекомендації МОЗ. У класах навчається по 15-25 дітей, вони поділені на групи. Один день діти навчаються вдома, один – у школі», - розповів Надал.

За його словами, у Тернополі зараз батьки не зобов’язані віддавати дітей до школи. Вони мають право вибору: або їхня дитина йде у школу, або навчається дистанційно.

«Більшість батьків, а це 80-90%, підтвердили, що вони хочуть, аби діти ходили у школу, садочок, а самі батьки ходили б на роботу, заробляли гроші. Важливо, що виключно за рахунок міського бюджету ми забезпечили школи усім необхідним: термометрами, дезінфекторами, паперовими рушниками, розвели учнівські потоки в школах, максимально дотримуючись заходів епідемічної безпеки», - зазначив, коментуючи роботу навчальних закладів міста.

Як повідомлялося, поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів, які всупереч рішенню про введення в Тернополі та деяких районах області «червоної» зони не закрили школи для відвідування учнями.

Раніше міська влада Тернополя ухвалила не переводити життя міста у «червону» зону. Тут працюють школи, дитячі садки - тільки громадський транспорт переведено на спецобслуговування працівників, які обслуговують інфраструктуру.

Тим часом Міністерство освіти і науки нагадало директорам шкіл: у разі недотримання вимог законодавства про охорону здоров’я вони несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, якщо недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої особи або завдало тяжких наслідків, директора можуть покарати обмеженням волі від трьох до п'яти років або позбавленням волі на такий самий строк.

Станом на 11 вересня на Тернопільщині зафіксовано 8360 випадків інфікування коронавірусом (за останню добу - 245 осіб). Загалом померли 99 осіб, одужали - 3835.

В Україні за останню добу підтверджено 3144 випадки COVID-19, загальна їх кількість сягнула 148 756.

Фото: ternopillive.com.ua