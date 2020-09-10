На Тернопільщині спростували фейк, що першачків масово забирають зі шкіл через COVID-19

Про це кореспонденту Укрінформу заявила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома.

«Інформація про те, що в одному із районів області через закриття навчальних закладів у зв’язку з карантином у селах батьки нібито масово забирають документи свої дітей-шестиліток, не відповідає дійсності. Ми маємо лише один підтверджений подібний факт», - сказала Хома.

Як повідомлялось, напередодні в області поліція склала понад 30 протоколів на директорів навчальних закладів області, які всупереч рішенню про введення в Тернополі та деяких районах «червоної» зони, не закрили школи для відвідування учнями.

Раніше повідомлялось, міська влада Тернополя прийняла рішення не переводити життя міста у «червону» зону. Тут працюють школи, дитячі садки, тільки громадський транспорт переведено на спецобслуговування пасажирів, які дотичні до обслуговування інфраструктури обласного центру.

Водночас Міністерство освіти і науки нагадало директорам шкіл: у разі недотримання вимог законодавства про охорону здоров’я вони несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Зокрема, якщо недотримання карантину призвело до смерті неповнолітньої людини або завдало їй інших тяжких наслідків, директора можуть покарати обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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За даними на 10 вересня на Тернопільщині зафіксовано 8055 хворих на коронавірус. За останню добу хворих збільшилося на 245 осіб. Всього зафіксовано 96 – летальних випадків, 3724 людей одужало.

Як повідомляло агентство, в Україні за останню добу зареєстровано 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951.