В Україні на самоізоляції - 145 шкільних класів

На самоізоляції через COVID-19 перебувають 145 класів по всій країні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“На сьогодні 145 класів із 199 704 по країні відправлені на самоізоляцію за рекомендаціями лікарів-епідеміологів”, - сказав Степанов.

Так, за даними МОЗ, тільки за останню добу COVID-19 підтверджений у 178 дітей, а також у 157 медпрацівників.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що за останній час внаслідок введення карантинних заходів попри відсутність заборон з боку МОЗ знизився рівень вакцинації по всій країні від інших хвороб.

Степанов додав, що ситуація, коли під час пандемії COVID-19 можуть виникнути спалахи інших вакцинокерованих хвороб, є небезпечною, і закликав батьків дотримуватися графіка вакцинації згідно з Національним календарем щеплень.

“Для нас дуже важливо за 4 місяці зайти в той графік, який ми планували. Він дуже простий — для всієї країни є велика необхідність роботи щеплення за Національним календарем щеплень, щоб ми досягли рівня охоплення імунізацією до 95%. Всі вакцини за календарем щеплень закуплені, знаходяться в регіонах, вони всі безкоштовні”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 вересня, виявили 2 582 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 145 612.