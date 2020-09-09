Летальність від COVID-19 в Україні знизилася майже на 30%

Кількість летальних випадків від COVID-19 з початку квітня знизилася на 30%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас один з найнижчих відсотків в Європі — 2,1%. Якщо порівняти з початком квітня, відсоток летальності був 3% Він майже на 30% знизився”, - сказав Степанов.

Він також додав, що станом на 9 вересня в цілому по країні зайнято більше 45% ліжок в лікарнях першої хвилі, відведених для лікування хворих COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 вересня за добу на COVID-19 захворіла 2 551 особа, зафіксовано 45 летальних випадків. За весь час пандемії на COVID-19 захворіло 143 030 людей.