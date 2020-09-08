Степанов пояснив правила збору зразків на COVID-19

Лабораторії або пункти для взяття зразків на COVID-19 мають розміщуватися в спеціальних приміщеннях, але ні в якому разі не в житлових приміщеннях.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 8 вересня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Не може знаходитися (лабораторія — ред.) в житловому будинку, якщо це один під'їзд, - це неприпустимо. Це тільки якщо одразу при проєктуванні планували нежитлові приміщення, які мають окремий вхід, приміщення які мають окрему вентиляцію, тобто фізично вони знаходяться в одній будівлі, але одразу були пристосовані як нежитлові приміщення з окремим входом і окремою вентиляцією для того, щоб забезпечити безпечність всіх процедур, які проводяться. Якщо це, умовно кажучи, один під'їзд і туди заходять мешканці цього дому і люди, які хочуть здати тест, це неприпустимо", - наголосив Степанов.

Міністр також додав, що забір зразків не має відбуватися в таких ситуаціях, коли при цьому в безпосередній близькості від пацієнта знаходяться інші люди, зокрема неприпустима ситуація, коли зразок береться на вулиці через вікно.

"Є відповідні критерії щодо приміщень, в яких можуть брати забір. Це має бути окрема кімната, але ні в якому разі не через якесь вікно. Це ті правила, які встановлені в нашій країні", - сказав Степанов.

Степанов наголосив, що Міністерство охорони здоров'я звертатиме увагу на такі випадки і проводитиме відповідні перевірки.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.