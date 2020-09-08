В Україні підтвердили 140 479 випадків коронавірусу, за добу - 2 411

В Україні станом на 8 вересня лабораторно підтверджені 140 479 випадків коронавірусу, за минулу добу зафіксували 2 411 випадків.

Такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 57 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 2 934 летальних випадки.

Водночас одужали за добу 940 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 63 546 осіб.

Читайте також: ВООЗ закликає всі країни готуватися до нової пандемії

Найбільше хворих за добу виявлено у Києві (235), Харківській (230), Одеській (196), Львівській (192), Тернопільській (190) областях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу виявили 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.