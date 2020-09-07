ВООЗ закликає всі країни готуватися до нової пандемії

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус порадив країнам світу готуватися до нових пандемій і інвестувати в охорону здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час медіа-брифінгу щодо COVID-19.

"Це буде не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи і пандемії - це факт життя. Але коли настане наступна пандемія, світ має бути готовий - більш готовий, ніж був цього разу", - заявив він.

Гебрейєсу також зазначив, що останніми роками багато країн нехтували сферою суспільної охорони здоров'я, яка є основою для відповіді на пандемію. Таким чином, частина зобов'язання кожної країни повинна полягати в інвестуванні в практику охорони здоров'я в якості вкладення "в більш здорове і безпечне майбутнє".

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в грудні 2019 року в Китаї, з того часу в світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них майже 9 тисяч людей загинули.