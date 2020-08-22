В ВООЗ сказали, скільки часу може піти на подолання COVID-19

Пандемія коронавірусу COVID-19 може тривати менше, ніж епідемія грипу "іспанки" 1918-1920 років.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус, передає Громадське.

Гебреісус зазначив, що "іспанка" тривала у світі два роки (з лютого 1918-го по квітень 1920-го). Тобто на припинення цієї пандемії в людства пішло два роки.

"А в нашій ситуації, коли ми маємо більше технологій і, звісно ж, недолік у вигляді глобалізації, близькості, поєднаності, але перевагу у вигляді кращих технологій, — ми сподіваємось, що завершимо пандемію менш ніж за два роки", — зазначив глава ВООЗ.

Раніше під час виступу Гебреісус зауважив, що деякі країни світу, які раніше заявляли про зупинення коронавірусу, спостерігають зростання випадків зараження.

"Вакцина буде важливим засобом, і ми сподіваємося її мати якнайшвидше. Але гарантій того, що так станеться, не існує. І навіть якщо вакцина буде, саме по собі це пандемію не спинить", — зазначив він.

Нагадаємо: станом на 22 серпня у світі зафіксовано 23 071 261 випадок захворювання на COVID-19, зокрема летальних 801 546, одужали 15 674 536 осіб.