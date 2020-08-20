ВООЗ почала переговори з Росією про вакцину від COVID-19

Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочало переговори з Росією для отримання детальнішої інформації про нещодавно схвалену експериментальну вакцину проти COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АР.

Минулого тижня Росія стала першою країною в світі, яка отримала ліцензію на вакцину від коронавірусу. Але вакцина ще не пройшла розширені випробування, які зазвичай потрібні для доказу її ефективності перед ліцензуванням, що є серйозним порушенням наукового протоколу.

Кетрін Смоллвуд, високопоставлений співробітник з надзвичайних ситуацій в Європейському регіональному бюро ВООЗ, заявила, що агентство почало «прямі переговори» з Росією щодо вакцини.

У свою чергу директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге сказав, що агентство вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна вакцина має проходити одні й ті самі клінічні випробування. А російська вакцина поки що протестована лише на кількох десятках людей.

На думку вчених, просунуті випробування експериментальної вакцини на десятках тисяч людей є єдиним способом визначити, працює вона чи ні.

Дві інші потенційні вакцини проти COVID-19 уже почали розширені дослідження у США та інших країнах, і для оцінки ефективності вакцини їм знадобиться близько 30 000 добровольців.

Станом на 20 серпня, у світі зафіксовано 22 667 413 випадків захворювання на COVID-19, зокрема летальних 792 740, одужали 15 372 329 осіб.