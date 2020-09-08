У мерії Франківська розповіли про ситуацію із COVID-лікарнями міста

В Івано-Франківську наповненість лікарень, які приймають хворих із підозрою на COVID-19, становить 80%.

Як передає Укрінформ, про це в Івано-Франківську на оперативній нараді повідомила начальниця управління охорони здоров’я в міській раді Марія Бойко.

«Заповненість ліжок в двох лікарнях становить 80-83%. Це вже у нас так триває протягом останнього тижня», - зазначила Бойко.

За її словами, в лікарнях, які приймають хворих із підозрою на COVID-19, перебувають 297 пацієнтів. Загалом в місті розгорнуті 380 ліжок. За добу поступили близько 30 пацієнтів з пневмоніями, в реанімаціях двох лікарень перебувають 15 осіб. В дитячій міській лікарні з підозрами на пневмонію госпіталізовані 8 дітей.

«За останній тиждень кількість дітей, хворих на ГРВІ збільшилась. Якщо минуло того тижня їх було 20, то на сьогодні в лікарні перебувають 35 дітей», - зауважила Бойко.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на COVID-19 приймають дві лікарні – Центральна міська клінічна лікарня та міська клінічна лікарня №1.

Як повідомляло агентство, з 7 вересня до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 8 вересня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтверджено у 10 508 випадках, в Україні – 140 479 випадків. За останню добу зафіксовано 2 411 нових випадків захворювання на коронавірус.