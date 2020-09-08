Мер Франківська спростовує, що лікарні переповнені хворими на COVID-19

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків спростовує інформацію про те, що лікарні переповнені хворими на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Руслан Марцінків повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Фейсбуком активно поширюються фейки, що лікарні переповнені хворими на COVID-19. А кількість хворих активно зростає. Але це не відповідає дійсності! Хворі дійсно є, але кількість їх йде до зменшення. Зараз ситуація під контролем», - стверджує мер Івано-Франківська.

За його інформацією, у Центральній міській клінічній лікарні ( ЦМКЛ) вже навіть планують відновити роботу кардіологічного відділення, яке віддали для лікування хворих з коронавірусом.

Про це стверджує і головний лікар ЦМКЛ Тарас Масляк.

«Ситуація, звісно, складна, бо все ж таки пандемія. Але стабільна. Якщо говорити про кількість тих, хто поступає, то можна говорити про тенденцію до зменшення. До прикладу, минулі тижні кількість тих, хто поступив - переважала. Зараз ж ця кількість вирівнюється, і навпаки збільшується тих, хто одужав і пішов на виписку», - зазначив Масляк.

Він зауважив, що нині в лікарні перебувають 194 пацієнти, за останню добу поступили 8 людей, тоді як раніше ця кількість складала 25-35 осіб.

Натомість, лікар-реаніматолог ЦМКЛ Іванна Дидик повідомила , що місця в реанімації закінчились і всі апарати ШВЛ – зайняті. Про це вона написала учора ввечері на своїй сторінці у Фейсбуці.

«… Передаю найлюдяніший і співчутливий привіт всім скептикам, прибічникам теорії всесвітньої змови і просто невіруючим в коронавірус . Всім, хто носить маски на підборідді, під носом, в кишені або ж взагалі не носить. Всім, хто збирається на гучне 200-осібне весілля (бо як таке дійство пропустити ) чи інше масове збіговисько. Всім, хто не розуміє , що таке соціальна дистанція і антисептик для рук. Так от. Місць в реанімаційному відділенні немає. Всі апарати ШВЛ зайняті», - повідомила Дидик.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на COVID-19 приймають у двох лікарнях: Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні та в Івано-Франківській клінічній лікарні №1.

Як повідомляло агентство, з 7 вересня до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області.

Станом на 7 вересня в Івано-франківській області лабораторно підтверджені 10 348 випадків захворювання на COVID-19.

В Україні на сьогодні, 8 вересня, зафіксовано 2 411 нових випадків захворювання. Загалом з початку епідемії в Україні підтверджені 140 479 випадків захворювання на COVID-19.