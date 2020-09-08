У Чернігові учні 5-11 класів ходитимуть до школи через тиждень по черзі

У школах Чернігова із 7 вересня запровадили змішану форму навчання: учні 1-4 класів ходитимуть на уроки щодня, 5-11 класів - по черзі через тиждень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Відсьогодні, з 7 вересня, у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл Чернігова відбудуться зміни. Учні 1-4-х класів навчатимуться у звичайному режимі, тобто всі діти ходитимуть до школи. Здобувачі освіти 5-11-х класів навчатимуться за змішаною формою. Класи вже поділили на дві рівні групи - орієнтовно по 15 дітей кожна. Щотижня вони мінятимуться", - ідеться у повідомленні.

Пояснюється, що одна половина учнів 5-11 класів відвідуватиме заняття на одному тижні, інша - на наступному. У школі дітям начитають двотижневий навчальний матеріал, а вдома вони вже виконуватимуть домашні завдання, в тому числі, пошуково-дослідницького та творчого характеру.

За словами начальника управління освіти Чернігівської міської ради Василя Білогури, рішення про перехід на таку форму навчання було прийняте на нараді з директорами шкіл. Його появу зумовило погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на COVID-19 у місті. Освітяни сподіваються, що така організація навчального процесу, завдяки меншій наповненості класів, дозволить запобігти поширенню інфекції серед школярів.

Станом на 7 вересня на Чернігівщині зареєстровано 2 372 випадки інфікування коронавірусом: 1079 людей одужали, 997 лікуються амбулаторно, 248 госпіталізовано. Летальних випадків - 39, ще у 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 вересня лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62606 пацієнтів одужали. За останню добу зафіксовано 2 174 нові випадки.

З 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.