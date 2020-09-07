У Сумах заборонили нічні клуби, концерти та дискотеки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.
Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ і НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе та ресторанів із організацією дозвілля (дискотеками, концертами і т.п.).
Також заборонена робота закладів харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.
Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, за можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі у режимі онлайн.
Як повідомлялося, із 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми віднесені до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.