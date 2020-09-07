У Сумах заборонили нічні клуби, концерти та дискотеки

У Сумах, віднесених до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, посилили карантинні обмеження, зокрема тимчасово заборонили проведення концертів, дискотек.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інфорпортал Сумської міськради.

Як зазначається, за рекомендаціями міської комісії ТЕБ і НС у Сумах заборонили проведення концертів (крім закладів культури, для яких концертна діяльність є основною), роботу нічних клубів, кафе та ресторанів із організацією дозвілля (дискотеками, концертами і т.п.).

Також заборонена робота закладів харчування (кафе, ресторанів) і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00, крім роботи з доставки замовлень.

Керівникам організацій та підприємств рекомендовано перевести працівників, за можливості, на дистанційну роботу і проводити наради, зустрічі у режимі онлайн.

Як повідомлялося, із 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування. Згідно з ним Суми віднесені до помаранчевої зони епідеміологічної безпеки.