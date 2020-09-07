На Миколаївщині зареєстрували 16 випадків COVID-19 у школах та дитсадках

На Миколаївщині зареєстровано 16 випадків захворювання на COVID-19 серед організованих дитячих закладів, тому на самоізоляцію відправили 5 шкільних класів та дві групи у дитсадках міста Миколаєва.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків НС.

«На Миколаївщині зареєстровано 16 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 серед організованих дитячих закладів, з них 11 - у м.Миколаєві. Зокрема, направлено на самоізоляцію по одному класу в школах № 19, № 20, № 46, два класи в школі № 29. А також по одній групі у дитсадках № 71 та 95 міста Миколаєва. Крім того, зафіксовано окремих хворих серед вчителів та персоналу у школах 40, 42, 47», - йдеться у повідомленні.

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За добу на Миколаївщині зареєстровано 1705 підтверджених випадків COVID-19. З них у м. Миколаєві – 922 особи.