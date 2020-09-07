На Київщині 14 шкіл перейшли на дистанційне навчання через коронавірус

У Київській області 14 закладів середньої освіти повністю або частково переведені на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус учнів та вчителів.

Всього онлайн навчаються 1547 дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.

«Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст. 3 - гімназія», - розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Крім того, на самоізоляції перебувають ряд дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та не контактували з однокласниками та колегами.

«Вкотре прошу всіх мешканців Київщини бути обачними, користуватися засобами безпеки, та не наражати на небезпеку себе, близьких, особливо вразливі категорії людей: з важкими хронічними хворобами, людей літнього віку, вони переносять захворювання особливо важко. Тож маємо поважити оточуючих й берегти своє здоров‘я», - підкреслив Володін.

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 вересня офіційно підтверджено 6278 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі, у 520 дітей та у 809 медичних працівників.

За добу підтверджено 86 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі, у 7-ми дітей віком від 7 міс. до 16 років та у 79 дорослих.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.