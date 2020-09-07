На Київщині 14 шкіл перейшли на дистанційне навчання через коронавірус
Всього онлайн навчаються 1547 дітей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КОДА у Фейсбуці.
«Васильківські школи №1 та №2, Застугнянська ЗОШ й Ірпінська ЗОШ № 15 повністю переведені на дистанційну форму навчання. Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам зроблено тестування, в школах провели дезінфекцію приміщень, наразі встановлено карантин. Ще 3 класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст. 3 - гімназія», - розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Крім того, на самоізоляції перебувають ряд дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, які мають підтверджене захворювання на коронавірус та не контактували з однокласниками та колегами.
«Вкотре прошу всіх мешканців Київщини бути обачними, користуватися засобами безпеки, та не наражати на небезпеку себе, близьких, особливо вразливі категорії людей: з важкими хронічними хворобами, людей літнього віку, вони переносять захворювання особливо важко. Тож маємо поважити оточуючих й берегти своє здоров‘я», - підкреслив Володін.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 7 вересня офіційно підтверджено 6278 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі, у 520 дітей та у 809 медичних працівників.
За добу підтверджено 86 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі, у 7-ми дітей віком від 7 міс. до 16 років та у 79 дорослих.
В Україні за минулу добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.