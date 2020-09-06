Школу на Вінничині переводять на дистанційне навчання: у чотирьох вчителів - коронавірус

У Павлівській загальноосвітній школі Вінницької області у чотирьох вчителів підтвердився коронавірус. Ще семеро чекають на результати тестування на COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію надав kalynivka.city сільський голова Павлівки Віктор Кособуцький.

"Двоє вчителів школи лікуються від Covid-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби, а у сімох спостерігається висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію. Зважаючи на ситуацію, середні та старші класи переводимо на дистанційне навчання до 11 вересня", - зауважує сільський голова.

З молодшими класами поки визначаються. За словами Кособуцького, учні цих класів не контактують з вчителями старшої школи. Ніхто з вчителів молодших класів не захворів. Якщо така ситуація збережеться, то молодші класи навчатимуться у звичайному режимі.

З початку пандемії у Вінницькій області у 4375 осіб був виявлений коронавірус. Одужали 3017 осіб, у т.ч. 263 дитини.

На сьогодні хворіє 1269 осіб, у т.ч. 58 дітей. Всього зареєстровано 89 летальних випадків. Всього обласний лабораторний центр методом ПЛР дослідив 67589 зразків.